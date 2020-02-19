2020/02/19 | 16:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ايران المساح بدخول العراقيين الى اراضيها من دون تأشيرات، وذلك عقب ان اعلنت الداخلية العراقية، السماح للزوار الايرانيين بالدخول للبلاد من دون فيزا ولمدة ثلاثة اشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار الداخلية.. ايران تبادر باعلان يخص العراقيين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار الداخلية.. ايران تبادر باعلان يخص العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).