نائب: امتناع الكرد والسنة عن دعم علاوي حصل لرفضه تمرير مرشحيهم

2020/02/19 | 16:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، الأربعاء، أن امتناع الكتل السياسية السنية عن دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي جاء بسبب عدم رضوخه لضغوطهم بتمرير المرشحين المتحزبين ضمن كابينته الوزارية الجديدة، فيما بين ان مجلس النواب سيمرر كابينة علاوي الثلاثاء المقبل.

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