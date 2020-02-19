الزراعة تشدد على منع الاستيراد لدعم الإنتاج المحلي

2020/02/19 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، تحقيق إنجازات مهمة ،فيما أشارت إلى إصرار كبير على منع الاستيراد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة “العهد نيوز”، أن “وزير الزراعة صالح الحسني أكد خلال اجتماع له مع عدد من المختصين الزراعيين في مكتب رئيس الوزراء وإقليم كردستان أن الوزارة حقتت إنجازات مهمة ولديها إصرار كبيرعلى الاستمرار […]

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