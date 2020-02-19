اردوغان يهدد مجدداً بعملية عسكرية في سوريا

2020/02/19 | 16:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن ما سماه "عملية إدلب" العسكرية ستنطلق قريباً.وهدد اردوغان خلال كلمة في البرلمان التركي، بإطلاق وشيك لعملية عسكرية تركية في إدلب، مؤكداً أن بلاده "لن تترك المنطقة للنظام السوري الذي لم يدرك بعد حزمنا".وحول المحادثات مع روسيا حول تخفيف حدة التوتر في إدلب، قال الرئيس التركي إنها بعيدة عن طموحات بلاده.وتأتي تصريحات أردوغان، فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، استمرار التعزيزات التركية في شمال غرب سوريا (إدلب وحلب)، والتي أحرزت فيها قوات النظام السوري تقدمًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، على حساب فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

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