2020/02/19 | 16:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوى قضائيـة ضد وزير المالية وشركة / سومو / عن تلاعب بايرادات بيـع النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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