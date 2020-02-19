2020/02/19 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى للرياضيين حصتهم..أحلام ليست طوباوية – حسين الذكر قال احدهم ( ان قانون الأولمبية العراقية الجديد يعطي حرية كبيرة واستقلالية تامة للاتحادات ماليا ومعنويا وفنيا واداريا ..ذلك ينسجم تماما مع معايير وتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية وانها أوصلت هذه الفكرة والملاحظات الى المكتب التنفيذي لاولمبيتنا العراقية من خلال الاجتماع الأخير ) هذا يعززه […]

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