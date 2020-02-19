2020/02/19 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم العالمي في 20 شباط هل توجد عدالة إجتماعية في العراق؟ – عادل عبد الزهرة شبيب في العشرين من شباط من كل عام تحتفل الامم المتحدة باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية , والذي تم اقراره من قبلها بشكل رسمي خلال العام 2007 لتحقيق العديد من الأهداف المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع .وهو حدث اممي […]

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