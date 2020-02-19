2020/02/19 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسباب فشل إدارة الدولة ما بعد الإحتلال – سامي الزبيدي من المعروف ان الإدارة علم وفن وان إدارة أي مؤسسة أو إشغال أي منصب إداري وقيادي حكومي وحتى غير حكومي يحتاج الى الشخص الملم بفنون وعلوم الإدارة العلمية ويمتلك المؤهل الأكاديمي التخصصي بالإضافة الى الخبرة والتجربة والمواصفات القيادية والإدارية الأخرى التي تؤهله لإشغال هذا المنصب […]

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