حكومة الانبار توجه بضرورة الإسراع في إنجاز الفندق الدولي

2020/02/19 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الاربعاء، بضرورة الاسراع في انجاز فندق الانبار الدولي.وقال مكتبه الاعلامي في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه، إن” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اطلع ميدانياً على مجريات العمل في فندق الانبار الدولي برفقة الكادر الهندسي المتقدم في ديوان المحافظة”.واشار البيان الى ان” محافظ الانبار […]

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