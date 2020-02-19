تربية البصرة تشدد على ضرورة الألتزام بدوام المدارس

2020/02/19 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شدد المدير العام لتربية البصرة، عبد الحسين سلمان، اليوم الاربعاء، على ضرورة الألتزام بالدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة.وذكر بيان لاعلام تربية البصرة تلقت”العهد نيوز” إن”المدير العام لتربية البصرة عقد اجتماعا مع مدراء أقسام المديرية وبعض مسؤولي الشعب، وجرى خلال الأجتماع الذي حضره الأستاذ لمناقشة جملة من القضايا التربوية الموضوعة على […]

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