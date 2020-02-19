الصحة تعلن مغادرة عائلة عراقية اجليت من الصين بعد استضافتها بمستشفى في بغداد

2020/02/19 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي ، الأربعاء 19-2-2020، عن قيام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، برفع السرية عن أسماء كابينته الوزارية.

وقال الزاملي في تصريح تابعته ( بغداد اليوم ) ان " علاوي اجتمع مع القوى

بغداد اليوم-بغداد

نفت أمانة بغداد، الأربعاء (19 شباط 2020)، صلتها بقضية وفاة أحد الاشخاص في مستشفى اليرموك خلال لقاء تلفزيوني.

وقال مدير عام دائرة بلدية الدورة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "امانة بغداد تنفي جملة وتفصيلا صلتها بقضية وفاة

بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني من محافظة واسط، الأربعاء (19 شباط 2020)، بأن متظاهرين أقدموا على إغلاق دائرة التسجيل العقاري في المحافظة بعد يوم واحد من افتتاحها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين أقدموا على إغلاق دائرة التس

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