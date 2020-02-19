2020/02/19 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بومبيو: الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية سفارتنا ومنشآتنا العسكرية وقد أخفقت في ذلك مرارا

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت السفارة الايرانية في بغداد، الاربعاء (19 شباط 2020)، تمديد فترة تقديم التسهيلات الخاصة لتنقل العراقيين الذين ينون زيارة بلادها.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن السفارة الإيرانية تتضمن :"في اطار توطيد العلاق

بغداد-بغداد

رأى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأربعاء (19 شباط 2020) أن الجميع يرغب في إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تعيد هيبة الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم س

بغداد اليوم-بغداد

وافق وزير الداخلية، ياسين الياسري، الأربعاء (19 شباط 2020)، على السماح للوافدين الإيرانيين بالدخول إلى العراق بدون تأشيرة دخول.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الياسري: "قررنا، منح الأشخاص من حملة جوازات السفر الإيرانية ا

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