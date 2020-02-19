2020/02/19 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الإعلامية رتاج الآغا بعد زواجها بأشهر المستقلة /غيب الموت اليوم الأربعاء، الإعلامية السودانية رتاج الآغا، التي عُرفت من خلال عملها بقناة “النيل الأزرق”، ولم يتبين عمر الآغا إلا أنها لا تتعدى الثلاثينيات.وقال موقع السودان نيوز، إن المذيعة رتاج الآغا، الملقبة بسندريلا الإعلام السوداني، قد توفيت بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية إثر […]

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