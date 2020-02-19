«منها تقسيم الثروات».. عقيلة صالح يطرح خطة لإنهاء الأزمة الليبية

2020/02/19 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) طرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رؤية مكونة من 12 نقطة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، من وجهة نظره

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