2020/02/19 | 16:52 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتطرق هذه الحلقة من "باب الويب" إلى أبرز المواضيع التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي: موجة من الغضب بعد تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء السودان لأول مرة في التاريخ.



احتفالات تعم مدينة حلب السورية.



انتفاضة العراق مستمرة وحملة لدعمها على مواقع التواصل الاجتماعي.



الملك الأردني يغوص في خليج العقبة للمشاركة في حملة تنظيف.



المصريون يطلقون حملة لمقاطعة الفنان المصري محمد رمضان.



الرئيس الأميركي يستعرض بسيارته "الوحش" في افتتاح سباق لسيارات.

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