عبد المهدي يوجه رسالة إلى النواب والساسة: ادعموا علاوي

2020/02/19 | 16:52 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وجّه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب والكتل السياسي...

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