برشلونة على وشك ضم المهاجم الدنماركي برايثوايت

2020/02/19 | 16:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ينوي برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني في كرة القدم حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الدنماركي الدولي مارتن برايثوايت من نادي ليغانيس.واشارت شبكة “اي اس بي ان” الاميركية ان النادي الكاتالوني حصل على اذن خاص لضم برايثوايت (28 عاما) خارج فترة التعاقدات الرسمية، وسيدفع البند الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو.[…]

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