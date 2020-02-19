اعضاء في البرلمان الاوروبي ندعو الى “محاكمة عادلة للناجي الايزيدي”

2020/02/19 | 16:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة دعت عضوة البرلمان الاوروبي ورئيس مجموعة اصدقاء الايزيديين في البرلمان، “بيتينا فولاث” زملائها في الاتحاد الى توقيع مذكرة تطالب العراق بمحاكمة عادلة للشاب الايزيدي “خالد شمو” والمحكوم مؤخرا بالاعدام شنقا بتهمة القتل حسب المادة 4 ارهاب من القانون العراقي، والتي تعتبر محاكمة غير عادلة حسب قولها.وسيتم ارسال مذكرة من قبل …

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