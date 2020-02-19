بعد اربيل وكربلاء.. الامارات تعلن رسميا تنظيم بطولة غرب آسيا الكروية

2020/02/19 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الاربعاء، رسمياً استضافته للنسخة العاشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا للرجال، بعد ان اقيمت النسخة السابقة في اربيل وكربلاء.وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الإماراتي في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد، أن “استضافة بلاده للبطولة دليل على النجاح الكبير […]

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