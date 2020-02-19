الصحة تعلن مغادرة عائلة عراقية أجليت من الصين بعد استضافتها بمستشفى في بغداد

2020/02/19 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد استضافتهم لمدة أسبوعين في إحدى مؤسساتها الصحية في بغداد .وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الجالية العراقية من مدينة ووهان الصينية، غادرت من المؤسسة الصحية التي استضافتهم في بغداد هذا اليوم […]

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