2020/02/19 | 17:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد استضافتهم لأسبوعين ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 17:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد استضافتهم لأسبوعين ببغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد استضافتهم لأسبوعين ببغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).