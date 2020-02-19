العراق يجري تعديلا على دخول الإيرانيين إلى البلاد

2020/02/19 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الداخلية العراقية منح المواطنين الإيرانيين الراغبين بدخول الأراضي العراقية لغرض الزيارة والسياحة الدينية، سمة الدخول من المنافذ الحدودية بشكل مباشر.وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة ، أنها قررت منح حملة جوازات السفر الايرانية الراغبين بالدخول إلى العراق هذا الاميتاز للفترة من 25 فبراير ولغاية 25 شهر مايو المقبل.

وفي ديسمبر الماضي طلبت وزارة الخارجية الإيرانية من مواطنيها، عدم السفر إلى العراق، حتى إشعار آخر.



حيث تجتاح العراق مظاهرات شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية، وتطالب أيضا بإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد.

ويتوافد إلى النجف كل عام، نحو 1.5 مليون زائر، باستثناء المشاركين في الزيارة الأربعينية التي تعد أكبر تجمع شيعي ويشارك فيه الملايين.



وشارك 1.8 مليون إيراني في مراسم الأربعينية العام الماضي، وفق أرقام رسمية.

وأحيى الشيعة أربعينية الحسين في الـ17 من أكتوبر الماضي وتتم عند ضريح الحسين بن علي في كربلاء التي تبعد 110 كلم جنوب بغداد.

وفي الأول من أكتوبر، اندلعت مظاهرات في العراق ضد الفساد والبطالة قوبلت بحملة أمنية دامية أسفرت عن مقتل العشرات في عمليات وجهت فيها أصابع الاتهام نحو طهران.



وتضخمت الاحتجاجات مرة أخرى منذ استئنافها في أواخر الشهر ذاته بدعم من الطلاب ونقابات العمال.

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