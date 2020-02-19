العراقيون الوافدون من الصين يغادرون الحجر الصحي

2020/02/19 | 17:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، اليوم الأربعاء، أن جميع العراقيين الذين تم إجلائهم من الصين، غادروا الحجر الصحي.وقال البدر في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الجالية العراقية الذين تم إجلائهم من مدينة ووهان الصينية، غادروا المؤسسة الصحية التي استضافتهم في بغداد، بعد ان اكملوا مدة أسبوعين كاملين".وأضاف "تم التأكد من سلامتهم من الأمراض الانتقالية لاسيما فيروس كورونا الجديد بعد معاينتهم من قبل لجنة طبية متخصصة من اطباء استشاريين في المجال".

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