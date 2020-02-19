3 محافظات ترفع 900 شكوى ضد التحالف الدولي في العراق

2020/02/19 | 17:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ٩٢٦ شكوى لدى الحكومة العراقية ضد التحالف الدولي من ذوي ضحايا تم استهدافهم في قصف للتحالف خلال الحرب ضد داعش، مبينا ان نصف اعداد الشكاوى لقتلى والآخر إصابات مختلفة.وذكر البياني في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "الشكاوى من محافظات الانبار ونينوى وكركوك، ونعتقد ان هنالك الكثير ممن لم يقوموا بالابلاغ".واضاف ان "التحالف الدولي اعترف قبل ايام انه خلال سنوات الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي سقط ما يقارب ١٣٧٠ مدنيا في العراق وسوريا في حين تقارير دولية محايدة تؤكد سقوط ١١ ألفاً و٨٠٠ قتيل فقط في العراق وسوريا و أكثر من ٨٠٠٠ جريح".واوضح ان "الحكومة العراقية مطالبة برفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويضات للضحايا لانه انتهاك للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربعة التي تحتم على الجهات المتحاربة تجنب استهداف المدنيين وضرورة حمايتهم".

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