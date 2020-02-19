تظاهرات كبيرة تجتاح السماوة غدا تحت شعار (خميس التحدي)

2020/02/19 | 17:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تشهد محافطة المثنى يوم غد الخميس، تظاهرة كبيرة بسبب سوء أوضاع مدينة السماوة والمناطق التابعة لها.

وقال مراسل "الغد برس"، أن، يوم غد الخميس سيشهد خروج الالاف من المتظاهرين بمسيرات حاشدة في الساعة الثالثة عصرا إلى ميدان الغدير وسط المحافظة، لافتا إلى أن، التظاهرة نأتي احتجاجا على احتلال المثنى المرتبة بالفقر من المحافظات العراقية"، بحسب تقرير لوزارة التخطيط.

وبين أن، المتظاهرين اطلقوا شعار على تظاهرتهم عنوان (خميس التحدي).

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