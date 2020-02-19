2020/02/19 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مذيع مصري متأثرا برحيل والدته المستقلة /رحل عن عالمنا صباح اليوم الإعلامي، عمر نجيب، المذيع بقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، عقب وفاة والدته منذ أسابيع قليلة.وكشفت مصادر بالتلفزيون المصري، أن الراحل كان يعاني من حالة نفسية صعبة عقب وفاة والدته في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الماضي.وكان الإعلامي، عليان حسن، بقناة […]

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