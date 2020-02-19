2020/02/19 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بومبيو: نتطلع للقبض على منفذي الهجوم الأخير على سفارتنا ببغداد وعلى الحكومة العراقية فعل المزيد

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