2020/02/19 | 17:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التدريسي بين قرارات التعليم العالي والحرمان من الحقوق – نهلة نجاح العنزي يطلق لقب التدريسي الجامعي على اصحاب المراتب العليا في الجامعة، والمؤسسات التعليمية، ومراكز الابحاث بعد المرحلة الثانوية ومهنته تعد من المهن المرموقة والتي تحظى بتقدير واحترام افراد المجتمع، نظراً لكونه قدوة لهم لما تحمله الوظيفة من مبادئ وقيم أخلاقية سامية ولدورها الريادي في […]

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