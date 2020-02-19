2020/02/19 | 17:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماء لمن ؟ – حسين علي غالب لقد مسكنا الأرض وبتنا مسيطرين ، هذا ما قاله ناطق عسكري يبدو أن معلوماته متواضعة أو قديمة فمسك الأرض ليس معناه فرض السيطرة وبسط الأمر الواقع وإنتشار قواتك فالآن من يمسك بالسماء المفتوحة هو المسيطر والقوي وبإمكانه ضرب أي هدف بسهولة ويسر .أنا لا أتحدث أيضا عن […]

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