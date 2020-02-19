2020/02/19 | 17:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آبل تدخل حرب البث التلفزيوني عبر الإنترنت – نوران سلام لندن مثل الملايين، أستسلم من حين لآخر لنزوة استهلاكية ما، أو هذا على الأقل ما أقنع نفسي به عندما تنتابني حمّى الشراء.ولا بأس الآن من الاعتراف بإحدى تلك النزوات: لقد فعلتُها واشتريت جهاز آيباد، ومعه اشتراك مجاني مدة عام في تلفزيون “آبل تي ڤي بلاس”، […]

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