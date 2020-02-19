بشير الحامدي - أي دور قادم للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بحركة النهضة؟

2020/02/19 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي الحقيقة أنهم كلهم لم يغادروا الحلقة التي كان يدور فيها بورقيبة الذي كان كلما تأزمت الأوضاع يلجأ لما يسمى "المنظمات القومية" ليعيد لحم الحلقة التي كانت تضعف باستمرار حتى انكسرت ذات 17 ديسمبر من سنة 2010 وعجز كاسروها على وضعها في متحف التاريخ.استمعوا لخطباتهم وأكاذيبهم وتقلباتهم لتقفوا على حجم الرثاثة التي عليها نظامهم ولمحاولات إحيائه ومسكه بـ"البساق" كي لا ينهار تماما.تونس 2020 مازالت محكو......

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