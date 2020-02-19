باسم عثمان - - التسول والبلادة- السياسية... في الخطاب الرسمي الفلسطيني

2020/02/19 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان " التسول والبلادة" السياسية...في الخطاب الرسمي الفلسطينيالكاتب والباحث السياسيلم يفجر الرئيس عباس, أي من انواع "المفاجآت السياسية"لا في اطارالواقعية الثورية والسياسية, ولافي اطار"العضلات" الخطابية والسفسطائية الاعلامية، في خطابه" التاريخي" في مجلس الامن يوم 11 فبراير 2020، لقد قدم خطابا "باهتا" شكلا ومضمونا، لم يرتقي الى مستوى الرد الفلسطيني المطلوب, على التطورات السياسية ا......

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