ثلاث محافظات عراقية ترفع قرابة ألف شكوى ضد التحالف الدولي

2020/02/19 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن تسجيل ٩٢٦ شكوى لدى الحكومة العراقية ضد التحالف الدولي لمحاربة داعش من ذوي ضحايا تم استهدافهم في قصف التحالف خلال الحرب ضد داعش، مبينا أن نصف أعداد الشكاوى لقتلى والآخر إصابات مختلفة.وقال البياني في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن “الشكاوى من محافظات […]

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