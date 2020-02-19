عضو بمفوضية حقوق الانسان يطالب الحكومة بتقديم شكوى ضد التحالف الدولي

2020/02/19 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاربعاء 19-2-2020، الحكومة العراقية بتقديم ش...





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