العراق يتصدر قائمة أسوأ سرعة انترنت في العالم.. بنغلادش أفضل بـ10 مرات!

2020/02/19 | 17:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر العراق، قائمة أسوأ سرعة انترنت في العالم، بحسب مؤشر spectator العالمي، وذلك بعد محاولات شركات الانترنت لتقديم عروض مد خطوط “الفايبر” التي تعرقلها اجراءات حكومية غير مفهومة داخل وزارة الاتصالات.وكشف موقع The Spectator Index، عن قائمة أسوأ سرعة تنزيل للإنترنت في العالم، ضمت عشر دول، تصدرها العراق وجاءت الجزائر في […]

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