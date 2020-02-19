2020/02/19 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : اتقوا الله يا حُكّام..آخر كلمات عراقي توفي على الهواء المستقلة / سجّل “مستشفى اليرموك”، وسط العاصمة العراقية بغداد، حالة وفاة رجل على الهواء مباشرة أثناء بثّ برنامج “ناس وناس” على فضائية “السومرية” المحلية، أمس الثلاثاء، بعدما شكا من الإهمال الطبي في المستشفيات بحق المرضى.ووجَّه المتوفّى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، نقده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : اتقوا الله يا حُكّام.. آخر كلمات عراقي توفي على الهواء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : اتقوا الله يا حُكّام.. آخر كلمات عراقي توفي على الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).