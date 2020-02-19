عن “الشروگية” والزعيم قاسم وطائفيي بغداد وسائقي “التكتك”

2020/02/19 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة أغلب البعثيين والقوميين العروبيين “السنة” وأغلب الطائفيين “السنة” في بغداد كرهوا الزعيم عبد الكريم قاسم لأنه كان عطوفاً على الجنوبيين “الشروگية” النازحين من ميسان إلى بغداد ولأنه قام بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم كمواطنين من الدرجة الأولى.وبسبب هذا الأمر كان وما زال هؤلاء الطائفيون وأبناؤهم وأحفادهم يصبون جام حقدهم وكراهيتهم على قاسم ويتهمونه […]

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