2020/02/19 | 18:03 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح: علاوي أكمل معظم كابينته الوزارية لكنه لم يُطلع الكتل على الأسماء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: علاوي أكمل معظم كابينته الوزارية لكنه لم يُطلع الكتل على الأسماء) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: علاوي أكمل معظم كابينته الوزارية لكنه لم يُطلع الكتل على الأسماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).