محمد عبد المجيد - رؤيتي للرئيس السيسي!

2020/02/19 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد قال لي بأنه متعاطف مع الرئيس السيسي ويحبه ويؤيده!قلت له: وماذا عن الاختفاء القسري لحوالي 500 مواطن؟قال: مؤكد هم مجرمون!قلت: وماذا عن تنازله عن تراب الوطن ممثلا في تيران وصنافير؟قال: حتى لا يأتي زعيم مجنون ويغلق الملاحة في وجه إسرائيل!قلت: وماذا عن مليارات من أموال القروض التي ستثقل كاهل أحفادك في مصر؟قال: سيكون الوضع الاقتصادي قد تحسن، ويسدّدون القروض عن طيب خاطر!قلت: و......

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