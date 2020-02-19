محمد بلمزيان - 20 فبراير في الميزان

2020/02/19 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بلمزيان تحل غدا الذكرى التاسعة لحركة 20 فبراير 2011 التي عرفت زخما نضاليا غير مسبوق بالمغرب كما في أوطان عربية أخرى في إطار ما درج على تسميته في الأدبيات السياسية بالربيع العربي،وكمتتبع بسيط قبل أن أكون مشاركا في بعض فقرات هذه الحركة جسمانيا وثقافيا، لاشك أنها تبعث على طرح العديد من الأسئلة الراهنة ، والتي على ضوئها يمكن عقد مقارنة مع الواقع ما قبل 20 فبراير 2011 والواقع الحالي، وبالتالي مساءل......

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