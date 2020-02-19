سامى لبيب - أوهام البشر .. الجن والعفاريت والأشباح

2020/02/19 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب أوهام البشر - الجزء الحادى عشر .على الرغم من أننا نعيش فى القرن الواحد والعشرين حيث النتائج المبهرة للتقدم العلمى والتكنولوجى إلا أن إيمان البشر بوجود كائنات غير فيزيائية غير مرئية مثل الجن والأشباح مازال حاضراً ورائجاً ولا يقتصر الأمر على أصحاب الأديان بل يتواجد هذا الإيمان فى مجتمعات غربية متقدمة , فوفقاً لدراسة تم إجراؤها في بريطانيا أكد 38% من المشاركين أنهم يؤمنون بوجود الأشباح والجن ......

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