2020/02/19 | 18:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الفتح: علاوي لم يطلع الكتل على أسماء الكابينة الوزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: علاوي لم يطلع الكتل على أسماء الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: علاوي لم يطلع الكتل على أسماء الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).