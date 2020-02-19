الاتحادان العربي والآسيوي يباركان اعتماد ادارة لجنة الركبي الجديدة

2020/02/19 | 18:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ثمن رئيس الاتحادين العربي والاسيوي السيد قيس الظالعي دور وزير الشباب والرياضية العراقي الدكتور احمد رياض العبيدي في دعم الهيئة التاسيسية لاتحاد الركبي العراقي واعتمادها كلجنة رسمية لإدارة العمل لتطوير ونشر اللعبة في جميع محافظات العراق.

واكد الإماراتي قيس الظالعي من خلال كتابين رسميين مخاطبا بهما وزير الشباب والرياضة سعيه للعمل سوية من اجل تطوير لعبة الركبي في العراق بعد ان وجد العزيمة لدى الهيئة التاسيسية في السير قدمًا لنشر اللعبة وكسب الخبرات من خلال المشاركة في البطولات العربية للركبي في عام ٢٠١٧ بالأردن و ٢٠١٨ في مصر وإقامة بطولة الدوري العراقي .

وطالب الظالعي وزارة الشباب والرياضة مواصلة بدعمها ومساعدة الهيئة التاسيسية في الاستمرار باقامة نشاطاتها بتنظيم مسابقات محلية والمشاركة في البطولات خارجية من اجل الحصول على العضوية الاسيوية والدولية .

وبين الظالعي ان خطوة الاتحاد الاسيوي للركبي هي مساعدة الهيئة التاسيسية للاتحاد العراقي في تنفيذ برنامج الركبي في آسيا للاندماج في برامج الركبي لتطوير اللعبة في العراق ، واستضافة الدورات التدريبية و تقديم الدعم الإداري للمساعدة في بدء مسابقات الركبي المحلية التي تضم 15 فريقًا

مشدداً على تقديم الدعم الإداري للهيئة التاسيسية العراقية للحصول على العضوية الكاملة في لعبة الركبي العالمية في آسيا والمشاركة المفتوحة في جميع المسابقات بالقارة الصفراء.

يذكر ان لجنة الركبي العراقي تتكون من احمد قاسم حسين رئيسا و الدكتور فريق هزاع نائبا للرئيس ومحمد حنون الجزائري أمينا للسر ومحمد ايمن أمينًا ماليًا وعضوية كل من حبيب جبار والدكتور علي خالد وزاهر ذياب ومحمد حسن ومشتاق كاظم والدكتورة بيداء رزاق.

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