العدالة وحيفا وجها لوجه في نهائي بطولة شهداء التايكواندو

2020/02/19 | 18:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

في نهائي بطولة شهداء التايكواندو لكرة القدم بنسختها السابعة لفرق الدرجة الاولى، يلتقي يوم الجمعة المقبل فريقا العدالة وحيفا، وذلك على ملعب الولاء، بعدما ضمن كل منهم الوصول إلى المباراة الختامية للبطولة حيث تغلب حيفا على رديف القوة الجوية بركلات الترجيح وفاز العادلة على الأثير أيضاً بركلات الترجيح من علامة الجزاء.

البطولة التي يحتضنها ملعب الولاء شارك فيها 12 فريقا (العدالة، حيفا، السياحة، بلادي، الأثير، الوديع، الفتح، النجدة، المجد، رديف الحسين، رديف جوية، رديف الطلبة).

وقسمت فرق البطولات على ثلاثة مجاميع ضمت المجموعة الأولى مجموعة الأولى فرق (العدالة الوديع النجدة الفتح) الثانية (رديف جوية السياحة بلادي الأثير) الثالثة (حيفا المجد رديف طلبة رديف الحسين).

ويشرف على البطولة كل من احمد صبري واحمد حسن وعادل عبد لله وعلي محسن إضافة إلى وليد الكردي.

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