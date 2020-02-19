اصرار الكرد يخلط اوراق حكومة علاوي

2020/02/19 | 18:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، عن عدم المشاركة في الحكومة إذا قام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باختيار الوزراء دون مباحثات مسبقة، مع اقتراب توقيتات علاوي باعلان حكومته، فضلا عن تسريبات ترجح عدم اكتمالها بسبب الحوارات الجارية.وقال كرم ان "الديمقراطي الكردستاني يمتلك أكبر عدد من الاعضاء في البرلمان، ويتمثل موقفه بعدم المشاركة في الحكومة إذا قام علاوي باختيار الوزراء دون مباحثات مسبقة"، وأضاف أن "موقف الكرد والسنّة بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واضح، خاصة أن الرئيس بارزاني أعلن عدم قبول فرض أي شخص علينا واختيار الوزراء باسم الكرد".في الاثناء، ذكر نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الاجتماعات مستمرة بين الاطراف السياسية لمناقشة جهود تشكيل الحكومة الجديدة.وقال النائب بيستون عادل، ان "وفد الاطراف الكردستانية الذي وصل الى العاصمة بغداد، عقد ليلة امس عدة اجتماعات مع الاطراف السياسية"، مبينا ان "وفد الاطراف الكردستانية يشارك حاليا باجتماع بين جميع الاطراف السياسية في العاصمة بغداد لمناقشة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي".من جهته، قال القيادي في تيار الحكمة، فادي الشمري، ان "القوى السياسية اجتمعت في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقد تصارحت واستحضرت التحديات وعرضت الاوراق على الطاولة"، لافتا الى ان "الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي مصر على تسمية كابينته الوزارية من المستقلين دون استثناء، ومع مرونة في موقف القوى السنية نوعا ما، ولازال التحالف الكردستاني مصر على تسمية وزرائه".بدوره، قال المتحدث باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي، ان "الاجواء ايجابية وتعكس شعور الجميع بعمق الازمة".وذكر ان "القوى السياسية تجتمع من مختلف المكونات منذ ثلاث ساعات في منزل الرئيس الحلبوسي لمناقشة آليات دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومة مستقلة مهمتها اعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات مبكرة"، مبينا ان "الأجواء إيجابية تعكس شعور الجميع بعمق الأزمة الحالية والحوارات صريحة جدا".وينتظر الشارع، على الرغم من وجود امتعاض من تكليف علاوي، ان يذهب الاخير الى تشكيل حومة مستقلة، ليس من شأنها ارضاء الاحزاب السياسية، بل البدء بالمرحلة الانتقالية لحين اجراء انتخابات مبكرة.

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