الشابندر يتحدث عن

2020/02/19 | 18:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشن السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، هجوماً قاسياً على شخص لم يسمه، فيما تحدث عن صفقة هي "الأسوأ" بشان رئاسة الحكومة ما بعد الانتقالية.وغرّد الشابندر على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "في صفقة هي الأسوأ بعد مثيلتها، والاضعف في تاريخه، والاقوى دلالة على سوء عاقبته".وأضاف "عندما يبيع المرء اخوته ويصادر قرارهم ويمحق تاريخه من اجل موقع رئاسة الوزراء بعد الحكومة الانتقالية في تعهد وقّعه الطرف (الضّامن) على لوح من الثلج".وفي تغريدة أخرى، كتب الشابندر "حكومة الرئيس المكلّف ستمضي بتأييد غالبية الاطراف السياسية العراقية بعد تسويته لاشكالات الجانب الكردي مباشرة في توقيت اقصاه منتصف الاسبوع القادم او بدايته".

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