2020/02/19 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجيـة تتسلـم مئات القطع الاثريـة العراقيـة وتعد بالمضي في استرداد الارث الحضاري من جميع انحاء العالـم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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