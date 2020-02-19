2020/02/19 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تمنح الواسطة ارقاماً أصولية التكتك واسطة نقل محظورة حولتها الإحتجاجات إلى أسطورة – ورقاء الخزاعي بغداد أول ظهور ” للتكتك ” كان في دول جنوب شرق أسيا، ذات الكثافة السكانية العالية، لكونها واسطة نقل صغيرة ورخيصة وعملية، وقبل بضعة اعوام بدأت هذه العجلة تغزو احياء اطراف العاصمة، لاسيما مناطق شرق قناة الجيش، لكن سرعان […]

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