2020/02/19 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق الإسكان يصرف 40 مليار دينار للقروض الغنام يستلم مهام إدارة الشركة العامة للسمنت بغداد – الزمان تسلم عدنان الغنام مهام عمله مديراً عاماً للشركة العامة للسمنت العراقية خلفا لحسين محسن الخفاجي الذي احيل على التقاعد.وقد استقبل الغنام في مكتبه معاون مدير الشركة ومدراء اقسام الشركة وعدد من المنتسبين للترحيب والاطلاع على مجريات العمل […]

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