2020/02/19 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس المفوضين يستقبل سفير كوريا الجنوبية بغداد – الزمان استقبل رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في مكتبه سفير كوريا الجنوبية جانغ كيونغ ووك .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (خلف شرح وتناول الطرفان اهمية اجراء الانتخابات المبكرة والتي ستدفع الى تهدئة الاوضاع في العراق، الخطوات التي اتبعها المجلس الجديد في عملية الاعداد […]

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